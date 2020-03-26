Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в антикоррупционной службе по Атырауской области, ведущий специалист ГУ «Атырауского городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг» была осуждена за выдачу санитарных книжек без прохождения санитарно-эпидемиологического исследования. - Ихсангалиева подозревалась в завладении путем мошенничества денежными средствами обратившихся лиц за выдачу санитарных книжек без прохождения санитарно-эпидемиологического исследования. 19 марта приговором суда №2 г. Атырау она была осуждена к штрафу в размере 480 тысяч тенге. Также ее пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе, - пояснили в антикоррупционной службе по Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании