Сегодня, 26 марта, зарегистрированы еще 12 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Число заразившихся коронавирусом превысило 100 человек в РК, выявили новых 12 случаев Иллюстративное фото их архива "МГ" Как сообщили в Комитете здравоохранения РК, 26 марта на 16.20 в Казахстане зарегистрированы еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан - 6 случаев, в городе Алматы - 6 случаев. На сегодняшний день в стране подтверждены 109 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них в г. Нур-Султан – 61 случай,  г. Алматы – 40 случаев, г.Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай, Актюбинская область - 1 случай, г. Шымкент - 2 случая, Жамбылская область - 1 случай, Северо-Казахстанская область - 1 случай. Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге.  