Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жандос Салимов рассказал, что были проведены необходимые конкурсные процедуры, по результатам которых ремонтом площади будет заниматься ТОО "Жайык Сити". - Работы были начаты, они будут продолжаться около 1,5 месяца. Будет произведена замена брусчатки на площади имени Абая, замена малых архитектурных форм - лавочки, поребрика, обновление памятника Абая (покраска, грунтовка). Деньги были выделены из местного бюджета, - сообщил Жандос Салимов. В ЖКХ г. Уральска уточнили, что работы обойдутся бюджету в 30 миллионов тенге. Однако что будут делать со старой брусчаткой с площади - пока неизвестно.