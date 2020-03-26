Все они прибыли из неблагополучных стран по коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как рассказал заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбек Мустаев, по состоянию на 26 марта эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции стабильная, случаев заболеваемости не зарегистрировано.
– 260 человек находятся на мониторинге, 79 из которых помещены в карантинные стационары, 181 человек находится на домашнем карантине. В области определены места, куда при необходимости будут госпитализироваться граждане. Так, больные коронавирусом люди будут помещаться в инфекционную больницу, люди с подозрением на ОРВИ и грипп будут госпитализироваться в провизорные стационары. Такие стационары находятся в поселке Кумыска и в поселке Переметное района Байтерек. В обсервационных стационарах будут размещаться люди, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран, а также люди, которые контактировали с больными. Такие стационары находятся в реабилитационном центре "Ивушка" при противотуберкулезном диспансере и в поселке Акжайык Теректинского района, - рассказал Нурлыбек.
Стоит отметить, что накануне из Франкфурта прибыл рейс, на борту которого находились восемь человек. Все они находятся под наблюдением врачей. Анализы на коронавирус у них будут взяты на третьи сутки.
– Кроме этого, в стационаре находятся четыре жителя ЗКО, которые являются контактными
с рейса Москва-Актобе. К слову, в Актюбинской области был зарегистрирован случай
заболевания коронавирусной инфекцией. Все четыре человека госпитализированы, они сдали анализы, результат оказался отрицательным. Сейчас они помещены под домашний карантин, - добавил Нурлыбек Мустаев.
Выяснилось, что жители области стали чаще вызывать скорую помощь. Причиной этому стало то, что за последние дни в ЗКО в большом количестве приехали люди из городов Алматы и Нур-Султан. При малейших признаках ОРВИ, при першении в горле, кашле и температуре они обращаются в 103. Врачи проводят подробный опрос, и если при анамнезе присутствует подозрение на коронавирус, то этих людей немедленно госпитализируют в провизорные стационары.
– Тесты на коронавирус проводятся только в вирусологической лаборатории филиала центра санэпидэкспертизы. Тестов достаточно, все медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, - заявил Нурлыбек Мустаев.
Напомним, на утро 26 марта в Казахстане выявлено 97 случаев заражения коронавирусом: в г. Нур-Султан – 55 случаев, в г. Алматы – 34 случай, в г.Караганда - 2 случая, в Алматинской области - 1
случай, в Актюбинской области - 1 случай, в г. Шымкент - 2 случая, в Жамбылской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
