По поручению акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова и содействия компании "Тенгизшевройл" группа студентов была доставлена из Караганды в Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Атырау спецрейсом прибыли студенты двух областей (фото) 33 студента из Атырауской и Мангистауской областей прибыли первым рейсом 25 марта. Еще 25 студентов будут дома уже 26 марта. Ранее эти студенты, как и другие наши соотечественники прибыли из Варшавы в Караганду. Все они сдали тесты на коронавирус. На карантине пассажиры рейса Варшава-Караганды пробыли два дня. Столько заняло выполнение анализа на наличие коронавируса. Тесты показали, что все прибывшие здоровы. Как рассказал заместитель акима Атырауской области Ержан Абылханов, всего из Польши в Казахстан вернулись 207 человек. - Большинство - это студенты, которые обучаются за рубежом. Часть из этих студентов - жители западных областей страны. Из Атырауской области – 27 человек, из Западно-Казахстанской области 19 человек, семь из Актюбинской области и шесть студентов из Мангистауской области. Нами получена информация, что они прошли тестирование на коронавирус, результаты отрицательные. Соответственно, мы приняли решение, что их надо привозить домой, - сказал Ержан Абылханов. - По поручению акима области Махамбета Жолдаскалиевича было проведено совещание совместно с Тенгизшевройлом. Приняли решение воспользоваться воздушным транспортом этой компании. Самолет компании доставил из Караганды в Атырау 27 атырауских и 6 студентов Мангистауской области. Еще один рейс компании "ТШО" 26 марта доставит остальную часть студентов Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. Борт приземлится в Уральске. - Хотелось бы поблагодарить компанию "ТШО" и лично руководителя предприятия госпоже Имер Боннер за поддержку инициативы. Не было никаких вопросов по компенсации, выплат. Оба рейса они выполняют за свой счет. Все студенты прилетели бесплатно, - подчеркнул Ержан Абылханов. Мама первокурсника Татьяна Мохначева не скрывала радости по поводу возвращения сына, который учиться в польском лицее. - Мы очень рады, что наши дети прибыли домой, в целости и невредимости. С ними все хорошо, все очень рады. Благодарны акимату области и компании "Тенгизшевройл" за оказанную возможность, - говорит Татьяна Мохначева. Все студенты еще в течение 14 дней будут находиться на домашнем карантине.
Всего в Атырауской области под карантин выделено - 1800 койко-мест Провизорных койко-мест - 200 Инфекционных койко-мест -130 По информации на 26 марта на карантине находятся 40 человек. В том числе: В Атырауском областном противотуберкулезном диспансере -33 человека В Жылыойском районе - 1 человек В Макатском районе - 1 человек В Курмангазинском районе - 2 человека Атырауская областная больница №2 - 3 человека
Напомним, на 26 марта в Казахстане выявлено 97 случаев заражения коронавирусом: в г. Нур-Султан – 55 случаев, в г. Алматы – 34 случай, в г.Караганда - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в г. Шымкент - 2 случая, в Жамбылской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. В Атырау спецрейсом прибыли студенты двух областей (фото) В Атырау спецрейсом прибыли студенты двух областей (фото) В Атырау спецрейсом прибыли студенты двух областей (фото) В Атырау спецрейсом прибыли студенты двух областей (фото) В Атырау спецрейсом прибыли студенты двух областей (фото) В Атырау спецрейсом прибыли студенты двух областей (фото) Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.