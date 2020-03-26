Согласно представленному министерством труда и социальной защиты РК механизму, социальная выплата распространяется только на работников среднего, малого и микробизнеса, которые являются участниками системы обязательного социального страхования, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на сайт "Атамекен".
Работодатель должен подать заявление в местный орган по вопросам занятости через сервис «Электронное обращение» на веб-портале «Электронного правительства». На основании заявок районный (городской) штаб по вопросам занятости населения принимает решение об оказании социальной поддержки работодателю, а отделения Государственной корпорации «Правительство для граждан» самостоятельно формируют списки работников, которым ГФСС произведет выплаты.
Получить выплату могут работники, которые в период ЧС были отправлены в отпуск без сохранения заработной платы. При этом у него должны быть отчисления в ГФСС не менее 3 месяцев за последние 12 месяцев до введения ЧС. Индивидуальный предприниматель предоставляет данные за себя самостоятельно.
Размер социальной выплаты на 1 работника составит 1 минимальную заработную плату или 42,5 тысячи тенге в месяц.
Уволенные сотрудники будут получать социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев. Размер выплат будет определяться от стажа работы и участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Для этого необходимо подать в центр занятости населения одно заявление на регистрацию в качестве безработного и на назначение социальной выплаты по потере работы.
, в своем выступлении 23 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что на период действия чрезвычайного положения лицам, лишившимся доходов в связи с введением чрезвычайного положения, гарантируют ежемесячные выплаты. Их размер составит 42,5 тысячи тенге, что соответствует уровню минимальной заработной платы. Всего на такую поддержку во время кризиса смогут рассчитывать не менее 1,5 миллионов казахстанцев.
На 26 марта в Казахстане выявлено 97 случаев заражения коронавирусом: в г. Нур-Султан – 55 случаев, в г. Алматы – 34 случай, в г.Караганда - 2 случая, в Алматинской области - 1
случай, в Актюбинской области - 1 случай, в г. Шымкент - 2 случая, в Жамбылской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
