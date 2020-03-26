Все услуги жители области могут получить в онлайн-формате, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе государственной корпорации" Правительство для граждан", казахстанцы имеют возможность получать государственные услуги в электронном формате. В настоящее время более 80% государственных услуг доступно на портале egov.kz. Также некоторые услуги и сервисы доступны в мобильном приложении ЕgovМоbile, телеграм-боте eGovKzBot2.0 и социальных сетях Facebook и Vk.
Более 1800 наиболее опытных и подготовленных работников ЦОН, наряду с консультантами контакт-центра 1414, будут оказывать консультационную помощь гражданам при получении ими госуслуг в онлайн формате.
- Планируется, что одновременно колл-центры смогут консультировать более тысячи граждан. График работы колл-центров – с понедельника по субботу с 9.00 до 20.00 часов. Звонок бесплатный. Кроме того, более 200 работников правительства для граждан по видеозвонку будут осуществлять регистрацию услугополучателей в базе мобильных граждан. При этом граждане, которые до 21 марта успели сдать документы в ЦОН, смогут получить готовый результат в тех же ЦОНах, в которых будут работать только окно по выдаче готовых документов. Автовладельцы, перерегистрировавшие авто или заменившие водительское удостоверение онлайн, смогут получить готовые документы и номера в спецЦОНе своего города, где так же будет функционировать только окно по выдаче готовых документов, - пояснили в пресс-службе пресс-службе государственной корпорации" Правительство для граждан".
График работы окон выдачи готовых документов: с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. Суббота с 9.00 до 14.00.
Напомним, на утро 26 марта в Казахстане выявлено 97 случаев заражения коронавирусом: в г. Нур-Султан – 55 случаев, в г. Алматы – 34 случай, в г.Караганда - 2 случая, в Алматинской области - 1
случай, в Актюбинской области - 1 случай, в г. Шымкент - 2 случая, в Жамбылской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
