В Tik Tok и You tube неделю назад пользователь Ергали Копеев опубликовал видеоролик под названием «Снова кучкуются атаманы Уральска». К слову, комментарии к этому ролику были закрыты. Кроме названия, пользователь Копеев просит сделать максимальный репост ролика, якобы его блокируют.



На ролике проходит собрание, где председатель ассоциации русских, славянских, казачьих объединений в ЗКО Вячеслав Солодилов представляет участников собрания. Далее от него звучат слова: «Люди видели город Уральск — исторический, со всеми храмами. Глядишь, кто-то подумает о возврате на родную землю».

Мы обратились к Вячеславу Солодилову за комментарием. Он начал интервью с того, что существуют извечные проблемы, которые мешают людям жить и работать на благо своей родины. Одна из таких проблем — недопонимание, которое у вызывает ряд вопросов у тех, кто не интересуется жизнью родного города и его историей. После чего Солодилов рассказал о цели и темах обычной рабочей встречи с духовенством в Уральской Епархии (которая запечатлена на видеоролике — прим.автора). Он считает, что провокаторы решили сорвать «хайп» на негативном ролике в Tik Tok. Более того, таким образом, они оскорбляют честь и достоинство граждан.

— Кому-то получается это выгодно. Так представили всё негативно, что потом это обросло непонятно чем. На видео из YouTube показано, как мы с общественниками пришли на запланированную ранее рабочую встречу с владыкой Вионором и русскими, славянскими, казачьими объединениями. Также присутствовали председатели общественных объединений, директор музея «Старый Уральск», уральские краеведы, историки и журналисты. Присутствовали более 12 человек. Мы заранее подготовили несколько вопросов для обсуждения. Первый — это обсуждение вопроса по возвращению храма верующим людям, который находится на территории завода «Зенит». Сейчас это склад, в котором хранят химические реагенты, — рассказал Солодилов.

Он отметил, что при советской власти многие храмы разрушили, но некоторые уцелели, и часть вернулась верующим. А вот храм на территории завода «Зенита» — нет.

— С 2005 года наши верующие граждане пытаются обсудить и решить эту проблему. Мы обращались по этому поводу к президенту РК, митрополиту Александру и во многие другие инстанции. Пришёл ответ от министерства культуры, в котором говорилось, что на тот момент, у них нет возможности вернуть храм. Если мы говорим о высокой культуре, духовности и морали, необходимо пойти верующим навстречу и вернуть здание, в котором ранее размещался храм. В республике Казахстан, он третий по старине. Уникальное сооружение, памятник архитектуры. Сначала построили старый собор в Уральске, затем храм на севере Петропавловска и этот третий. За прошедшие годы там была пекарня, складское помещение, — пояснил Вячеслав Солодилов.

Он также рассказал о дальнейших планах, о том, что они хотят организовать ежегодный фестиваль постной кухни и владыка поддержал их. Также на встрече обсуждалась возможность создать детский церковный хор, ансамбль, музей Уральска. Многих туристов это заинтересует. Также попросили разрешения и благословления у владыки Вионора для журналистов, для того чтобы они имели возможность проводить видеосъемки больших праздников в церкви, торжественных богослужений.

Также Солодилов пояснил, что затронул тему о переехавших в другие государства уральцах, которые желают вернуться на свою родину.

— Я знаю многих уральцев, которые переехали из нашего города. У них душа не на месте. Хотят вернуться, но не знают, как это сделать. Хотят здесь доживать свою жизнь. Я говорю всем: «приезжайте». Может быть, кому-то это и поможет, осознать свою жизнь и вернуться на свою историческую родину. Необходимо поддержать тех людей, которые уехали необдуманно. Вот только об этом шла речь и не более того. Я живу в Казахстане и люблю свой Уральск. Мы 30 лет говорим о мире и дружбе в Ассамблее народа Казахстана. Надеюсь, что люди у нас понимающие. И не станут обращать внимание на глупых тиктиктокеров, которые зарабатывают себе популярность на дестабилизации нашего общества. По факту оскорбления и создание фейковых роликов, мы с юристами будем обращаться в суд. Найти их не составит труда, — сказал он.

— Есть Россия, Белоруссия, Украина и другие страны. Каждый по-своему живет и каждый обязан соблюдать нормы морали и поведения. А главное, нормы закона. Мы, как члены Ассамблеи народа Казахстана делаем всё для того, чтобы жить в мире и согласии. Мы должны призывать людей наводить порядок у себя здесь. Для того чтобы жить в дружбе в нашем большом многонациональном государстве. Сейчас идёт паводок, нужно помогать всем тем, кто в этом нуждается. Призываю выйти на субботники и убрать весь мусор с улиц города. Чтобы приходили с семьями, с детьми и показали следующему поколению хороший пример. Те несознательные граждане, которые изготавливают негативные ролики, чувствуют свою безнаказанность, они должны понести уголовную ответственность за свои деяния, — пояснил Солодилов.

По словам спикера, умный человек не станет смотреть ролики с откровенно надуманной темой и вызывающим агрессию контентом.