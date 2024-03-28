Речь идет о селе Аксу Бурлинского района. По информации сельчан, вода идет от реки Шынгырлау.

В рассылаемом аудиосообщении людей просят выгнать скот в сторону расположения одного из КХ, а самим взять документы и прийти в школу. А если кому-то нужна помощь, то сообщить об этом.

По словам заместителя акима Бурлинского района Муктара Нурмакова, они эвакуируют людей в здание местной школы.

- Сколько именно сейчас людей там находится, я сказать не могу, данные меняются. В школе открыли эвакопункт, есть спальные места и все необходимое, - сказал замакима района, и отметил, что вода не вошла в село, но они решили перестраховаться.

Между тем, замначальника пожарной части №9 на видео сообщает, что в связи с поднятием уровня воды в реке Шынгырлау есть угроза подтопления домов в селе Аксу, поэтому люей эвакуируют в город Аксай.