В совещании приняли участие прокурор района, начальник управления полиции, сотрудники гражданской защиты, руководители местных исполнительных органов.

С докладами о текущей паводковой ситуации, принимаемых мерах и работе с обращениями жителей выступили заместитель акима Бурлинского района по вопросам коммунального хозяйства Муктар Нурмаков, начальник районного управления по чрезвычайным ситуациям, подполковник гражданской обороны Ж.Копжасаров.

Аким города Аксай и сельских округов Аксу, Пугачев, Кентубек приняли участие по видеосвязи и рассказали об угрозе реки Шингырлау сельским населенным пунктам и предотвращении наводнений.

Между тем, по информации акимата района, в связи с сохранением в Западно-Казахстанской области положительной температуры воздуха днем 29-30 марта и повышением температурного фона до +10/+15 градусов в период с 31 марта по 1 апреля 2024 года, также наполнением русла рек талой водой ожидается подъем уровня воды на реках и превышение опасных отметок. Возможны разливы и подтопления.

- Уважаемые жители района! В целях предотвращения риска подтопления продолжаются работы по вывозу снега и откачке воды. Привлечено 53 единиц техники, 20 мотопомп и 153 человек. С помощью служб в общей сложности вывезено 38 тысяч кубометров талой воды. В опасных местах были уложены 1490 мешкотары. Просим жителей города и района отнестись с пониманием к возросшей нагрузке на коммунальные и подрядные организации, а также принять все необходимые меры по защите своих домов и имущества, контролировать уровень воды не только в своем дворе, но и на прилегающих улицах и соседних дворах, - говорится в сообщении акимата района.