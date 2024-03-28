По информации филиала РГП «Казводхоз», в ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в реках Чаган, Деркул и Урал до критического уровня. Вода может выйти из берегов, в этом случае могут пострадать садоводческие товарищества, расположенные в поймах рек, и жилые дома, расположенные там.

– Мы просим жителей быть готовыми к наводнениям, принять необходимые меры и перебраться в безопасное место заранее, - обратились к жителям дачных обществ в городком акимате.

Между тем, несколькими часами ранее в ДЧС ЗКО опровергли информацию о наводнении в этих районах.

Что делать при наводнении?

При заблаговременном оповещении о ЧС:

Следите за информацией по радио, телевидению, в интернете;

Отключите газ, электричество и воду;

Заверните в непромокаемый пакет документы;

Подготовьте деньги, одежду, продукты питания и лекарства;

Ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или чердак;

Позаботьтесь о домашних животных.

Если произошло наводнение:

Возьмите с собой вещи, запас еды, воды и аптечку;

Покиньте зону затопления;

Направляйтесь к месту сбора для эвакуации;

Если есть возможность, срочно помогите людям, которые остались в зоне подтопления.



Если эвакуироваться невозможно: