По информации филиала РГП «Казводхоз», в ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в реках Чаган, Деркул и Урал до критического уровня. Вода может выйти из берегов, в этом случае могут пострадать садоводческие товарищества, расположенные в поймах рек, и жилые дома, расположенные там.
– Мы просим жителей быть готовыми к наводнениям, принять необходимые меры и перебраться в безопасное место заранее, - обратились к жителям дачных обществ в городком акимате.
Между тем, несколькими часами ранее в ДЧС ЗКО опровергли информацию о наводнении в этих районах.
Что делать при наводнении?
При заблаговременном оповещении о ЧС:
- Следите за информацией по радио, телевидению, в интернете;
- Отключите газ, электричество и воду;
- Заверните в непромокаемый пакет документы;
- Подготовьте деньги, одежду, продукты питания и лекарства;
- Ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или чердак;
- Позаботьтесь о домашних животных.
Если произошло наводнение:
- Возьмите с собой вещи, запас еды, воды и аптечку;
- Покиньте зону затопления;
- Направляйтесь к месту сбора для эвакуации;
- Если есть возможность, срочно помогите людям, которые остались в зоне подтопления.
Если эвакуироваться невозможно:
- Позвоните по телефону 101 или 112 и сообщите о своем местоположении;
- Как можно быстрее займите близлежащее безопасное возвышенное место (верхние этажи, чердак);
- Подайте сигналы спасателям любыми подручными средствами (днем – белым или цветным полотенцем, ночью – фонариком).