По информации филиала РГП «Казводхоз», в ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в реках Чаган, Деркул и Урал до критического уровня. Вода может выйти из берегов, в этом случае могут пострадать садоводческие товарищества, расположенные в поймах рек, и жилые дома, расположенные там.

– Мы просим жителей быть готовыми к наводнениям, принять необходимые меры и перебраться в безопасное место заранее, - обратились к жителям дачных обществ в городком акимате.

Между тем, несколькими часами ранее в ДЧС ЗКО опровергли информацию о наводнении в этих районах.

Что делать при наводнении?

При заблаговременном оповещении о ЧС:

  • Следите за информацией по радио, телевидению, в интернете;
  • Отключите газ, электричество и воду;
  • Заверните в непромокаемый пакет документы;
  • Подготовьте деньги, одежду, продукты питания и лекарства;
  • Ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или чердак;
  • Позаботьтесь о домашних животных.

Если произошло наводнение:

  • Возьмите с собой вещи, запас еды, воды и аптечку;
  • Покиньте зону затопления;
  • Направляйтесь к месту сбора для эвакуации;
  • Если есть возможность, срочно помогите людям, которые остались в зоне подтопления.

Если эвакуироваться невозможно:

  • Позвоните по телефону 101 или 112 и сообщите о своем местоположении;
  • Как можно быстрее займите близлежащее безопасное возвышенное место (верхние этажи, чердак);
  • Подайте сигналы спасателям любыми подручными средствами (днем – белым или цветным полотенцем, ночью – фонариком).