По информации ДЧС Актюбинской области, утром 28 марта в результате скопления льда и повышения уровня воды в реке Саздинка в г. Актобе произошел перелив через автомобильный мост по ул. У.Сеитова, на проезжую часть улицы М.Маметовой в районе торгового дома "Керуен сити".
- Сейчас ведутся работы по перекрытию направления воды на улицу. Задействовано порядка 1000 сотрудников и около 200 единицы техники ДЧС, местных исполнительных органов, департамента полиции, Нацгвардии, ВИСВО, Теробороны и воинских частей 20982,54179,20238, 03878, - отметили в пресс-службе ведомства.
Этой ночью спасатели Мангистауской области эвакуировали жителей нескольких домов села Кобда, куда также пришли талая вода.