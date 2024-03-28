По информации ДЧС Актюбинской области, утром 28 марта в результате скопления льда и повышения уровня воды в реке Саздинка в г. Актобе произошел перелив через автомобильный мост по ул. У.Сеитова, на проезжую часть улицы М.Маметовой в районе торгового дома "Керуен сити".

Этой ночью спасатели Мангистауской области эвакуировали жителей нескольких домов села Кобда, куда также пришли талая вода.