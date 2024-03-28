В мессенджерах WhatsApp распространяется информация о том, что 28 марта, якобы, ожидается подъем уровня воды на реке Урал. В связи с чем, в рассылке призывают жителей поселков Деркул, Умит, Самал и дачных обществ Телецентр, Асан, Мичурино и Жером приготовить документы, тревожные чемоданы и поскорее эвакуироваться.

Однако в ДЧС ЗКО эту информацию опровергли.

– Согласно мониторинга, на сегодня уровень реки Урал составляет 178 сантиметров. За сутки вода поднялась на 35 сантиметров. Критический уровень - 850 сантиметров. По прогнозу российских коллег, вскрытие реки ожидается в период с 10-15 апреля, - сообщили спасатели.