Два вертолета будут эвакуировать людей из затопленных сёл в ЗКО

В ЗКО продолжается борьба с паводками. С каждым днем ситуация всё больше обостряется, угроза подтопления населенных пунктов возрастает. По данным ДЧС ЗКО, на 28 марта на 12:00 вода подтопила 432 жилых дома.

Особенно сложная ситуация сложилась в Сырымском и Каратобинском районах. В Сырымском районе из-за повышения уровня реки Оленты подтопило жилые дома в селах Оленты, Жымпиты, Булдырты. Кроме того, в пяти поселках Сырымского района произошло аварийное отключение электроэнергии и сотовой связи. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

В Сырымском районе в селах Жымпиты, Булгурты, Оленты жители затопленных домов поселились у родственников.

В Каратобинском районе река Жаксыбай вышла из берегов и подтопила жилые дома села Коржын.

Жителей села Каратобинского района эвакуировали в здание школы.