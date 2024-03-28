По данным МЧС РК, этой ночью из Алматы военно-транспортной авиацией министерства обороны были переброшены военнослужащих воинской части 28237 МЧС РК. Дополнительные силы направляют для ликвидации последствий паводков в ЗКО.
Кроме того, в регион прибыли спасатели Мангистауской области.
- Для оказания содействия в проведении аварийно-спасательных работ в Западно-Казахстанскую область направлены силы и средства ДЧС Мангистауской области. Таким образом, в эти минуты оперативная группа спасателей региона убыла в соседнюю область, - говорится в сообщении МЧС.
Между тем, по информации пресс-службы ДЧС ЗКО на 12:00 28 марта, в регионе талыми водами затопило 432 жилых дома. Сложная ситуация сложилась в Сырымском и Каратобинском районах.
- В целях стабилизации ситуации в трех селах из города Алматы на помощь так же прибыло 50 военных, которые были мобилизованы для сдерживания воды и эвакуации людей в безопасное место. В Каратобинском районе река Жаксыбай вышла из берегов и подтопила жилые дома села Коржын. Жители села Коржын Каратобинского района были эвакуированы в школу в том же населенном пункте. Сегодня из Актобе прибудут 2 вертолета для эвакуации жителей из села Коржын в безопасное место, - сообщили в пресс-службе ведомства.