Как сообщили в акимате Уральска, сборные эвакуационные пункты открыли на случай возникновения чрезвычайной ситуации в городе.

— В настоящее время для размещения пострадавших от наводнения создали три эвакуационных пункта — Дом культуры «Деркул», городской центр Детско-юношеского туризма и экологии «Атамекен», а также помещения на первом этаже 9-этажного дома, построенного по адресу Акан Сери, 47/1 в Зачаганске. Эти эвакуационные пункты оборудовали спальными местами, постельными принадлежностями и другими необходимыми вещами, — пояснили в акимате.

Как сообщили в акимате, при необходимости эвакуационные пункты создадут во Дворце культуры молодежи, в Доме культуры «Алтын Орда» и спортивном клубе «Орал».