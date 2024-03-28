Chevrolet Cobalt — лидер продаж в Казахстане стал ещё доступнее с льготным кредитованием

Новый дилерский центр Doscar открылся в Уральске, который предлагает эксклюзивную возможность приобрести любую модель из линейки Chevrolet на выгодных условиях.

Мы рады предложить вам широкий выбор автомобилей – от динамичного Chevrolet Cobalt до стильного и надежного кроссовере Chevrolet Tracker.

Мечтаете о новом автомобиле? Теперь это стало еще проще благодаря нашим уникальным условиям финансирования.

Для модели Chevrolet Cobalt и Onix на комплектацию Premier 2 AT. мы предлагаем льготное кредитование всего под 5% годовых.

Срок кредитования: до 7 лет;

Первоначальный взнос: от 10%;

Ставка вознаграждения: от 5 %.

— Chevrolet Cobalt – спроектирован как для ежедневных поездок, так и для путешествий на дальние расстояния со всей семьёй. Просторный комфортабельный салон позволяет разместить до пяти человек, при этом имеет объемный багажник. В Chevrolet Cobalt предусмотрена система подушек безопасности водителя и пассажира, антиблокировочная система, крепление детских кресел Isofix, в конструкции кузова заложены элементы запрограмированной деформации. Chevrolet Cobalt сочетает в себе высокие динамические качества, а также нестареющий традиционный классический дизайн, — рассказал Директор Дилерского центра Александр Бабошкин.

Если вы предпочитаете рассрочку, мы рады предложить вам план погашения на 2 года автомобиля Chevrolet Onix на комплектацию Premier 2 AT.

Срок кредитования: 84 месяца;

Срок Грэйс периода (рассрочка): 12 и 24 месяца;

Ставка вознаграждения: 0,12%;

Первоначальный взнос: 20% и 30% (согласно срока действия рассрочки).

— Экономичный и современный седан Chevrolet Onix в первый месяц продаж вошел в ТОП-5 самых продаваемых автомобилей по всему Казахстану.

Покупка автомобиля в нашем автосалоне – это не только выгодные условия приобретения, но и полный спектр послепродажного обслуживания. Наш сервисный центр обеспечит вашему автомобилю качественное обслуживание и ремонт, а спокойствие ваших поездок обеспечит наше гарантийное обслуживание.

В нашем автосалоне вы встретите только приветливый и профессиональный персонал, готовый ответить на любые ваши вопросы и помочь с выбором идеального автомобиля для вас. Наша цель – сделать процесс покупки автомобиля максимально приятным и удобным для вас.

Не упустите возможность стать владельцем одного из лучших автомобилей на рынке – посетите наш новый автосалон по адресу Сырыма Датова 28/1 и воспользуйтесь нашими выгодными предложениями.

Приходите к нам, и начните свое путешествие с Chevrolet уже сегодня!

Контакты ул Сырыма Датова, 28/1.

Тел 8 7112 91 40 20

@chevrolet.doscar.uralsk

Сайт https://doscar-oral.chevrolet-auto.kz/