В регионе обостряется ситуация с паводками. По данным ДЧС ЗКО, на сегодняшний день по области затоплены 17 социальных и государственных объектов, пять многоэтажных, 432 частных дома и 66 дворов:

г. Уральск – 23 частных жилых дома (г.Уральск – 10, п.Зачаганск – 9, п.Деркул – 4).

район Байтерек – 10 частных жилых дома (с.Переметное – 7, с.Даринск – 2, с.Володарское – 1).

10 частных жилых дома (с.Переметное – 7, с.Даринск – 2, с.Володарское – 1). Таскалинский район – 4 частных жилых дома (с.Мереке)

Теректинский район – 41 частных жилых дома (с. Анкаты – 20, с.Подстепное – 17, с.Теректа – 2, с.Узынкуль – 2)

Каратобинский район – 86 частных жилых дома (с.Коржын – 80, с.Каратөбе – 6)

Сырымский район – 268 частных жилых дома (с.Жымпиты – 164, с.Уленты – 42, с.Булдырты – 62)

Кроме того, в Акжайыкском, Жанибекском, Теректинском, Сырымском, Каратобинском, Шынгырлауском, Бурлинском, Казталовском районах произошел перелив на 33 участках автодорог.

Нарушено транспортное сообщение с пятью населенными пунктами четырех районов - это сёла Дуана Теректинского района, Қызылағаш Сырымского района, Ақтайсай и Қоржын Каратобинского района, Актау Шынгырлауского района.

Эвакуировано 663 человека, а домашние животные отогнали в безопасные места. Пострадавших, к счастью, нет.

Наиболее сложная обстановка, по словам спасателей, сложилась в Сырымском и Каратобинском районах.

– В Сырымском районе на 8:00 26 марта уровень реки Оленты на гидропосту в селе Жымпиты составлял 463 см (опасный уровень – 490-520 см - прим. автора), на 16:00 часов – 550 см, на 18:00 часов – сваи на гидропосту остались под водой, соответственно уровень составил более 600 сантиметров. Превышение опасных отметок привело к затоплению жилых домов в селах Оленты, Жымпиты, Булдырты. Вместе с тем в пяти населенных пунктах Сырымского района произошло аварийное отключение электроснабжения, что повлекло за собою отключение сотовой связи, - рассказали в ДЧС по ЗКО.

В Каратобинском районе из берегов вышла река Жаксыбай. Вода прошла через двухметровую защитную дамбу, построенную вдоль села Коржын и начала разливаться по всему селу. В результате затопленными оказались жилые дома.

Стоит отметить, что на сегодня режим чрезвычайной ситуации объявлен Теректинском, Каратобинском районах и в городе Уральск. В Сырымском арйоне власти так же готовят документацию на объявление режима ЧС.

С 25 марта развернут областной оперативный противопаводковый штаб. На сегодняшний день в штаб поступило 2 145 заявок, 1698 из которых отработали спасатели. Всего откачано более 321 тысяч кубометров талой воды, уложено более 17 тысяч мешков.

27 марта аким ЗКО Нариман Турегалиев посетил Сырымский район, чтобы курировать эвакуацию в жителей села. Здесь же он провел заседание оперативного штаба по противодействию стихийным бедствиям.

Как отметили в пресс-службе акимата ЗКО, глава региона круглосуточно находился в контакте с министром по чрезвычайным ситуациям и обеспечивал поставку дополнительной техники и сил из других областей, прибывающих для оказания помощи в профилактике паводков в Западном Казахстане.