В редакцию «МГ» обратились жители пятиэтажного дома №11 по улице Мендешева. Они говорят, что вот уже три дня сидят без электричества. 26 марта подвал дома залила талая и дождевая вода, и здание было отключено от электроснабжения. К слову, в доме проживают 90 семей.
Дом обслуживает управляющая компания «Престиж». По словам жителей, организация никакие меры не предпринимает.
– Компания только присылает сантехника для наблюдения! Жильцы скинулись и сами купили насос, шланги, привезли свой генератор, спускались в воду, в подвал, чинили трубы. Опять-таки на свои деньги покупали заглушки и расходные материалы. Но своими силами мы не можем выкачать всю воду из подвала. Второй день мужчины нашего дома борются с наводнением в надежде подключить потом дом к электричеству, - говорит жительница дома Елена Рукавишникова.
Из-за отсутствия электричества у людей попортились продукты, телефоны разрядились, а вечерами они сидят при свете свеч.
Жители дома уверяют, что они за неделю до случившегося звонили в управляющую компанию «Престиж» и предупреждали и возможном потопе. Уже тогда в подвал сочилась вода.
– Мы просили, чтобы хотя бы песок привезли, мы бы сами обложили подвал, но в КСК сказали, что решат этот вопрос после того как закончатся праздники, - негодуют люди.
Между тем, руководитель управляющей компании «Престиж» Татьяна Хандосина говорит, что из-за паводков все канализационные коллекторы и колодцы оказались затоплены. Соответственно, все сточные воды идут в подвал. Такая проблема образовалась не только у жильцов дома №11 по улице Мендешева, но и в десятках других.
– В этом доме электрощитовая находится в подвале. 25, 26, 27 марта вода накапливалась в подвале, и чтобы предотвратить ЧП в целях безопасности мы вынуждены были обратиться в горсеть. Они отключили нам электричество. Со вчерашнего дня мы откачиваем воду. Жильцы тоже не остаются в стороне, за что им огромная благодарность. Мы наняли машину, обратились в ЖКХ и «Батыс су арнасы». Сегодня, наконец, открыли канализацию, чтобы вода уходила. Сам дом стоит в низине, каждый год мы откачивали воду и подвал дома никогда не топило. Но в этом году ситуация сложилась сложная, вода моментально залила подвал. Это чрезвычайная ситуация. Наша задача - откачать воду, - отметила Татьяна Хандосина.
Руководитель компании пообещала, что сегодня дом непременно будет подключен к электроснабжению.