В редакцию «МГ» обратились жители пятиэтажного дома №11 по улице Мендешева. Они говорят, что вот уже три дня сидят без электричества. 26 марта подвал дома залила талая и дождевая вода, и здание было отключено от электроснабжения. К слову, в доме проживают 90 семей.

Дом обслуживает управляющая компания «Престиж». По словам жителей, организация никакие меры не предпринимает.

– Компания только присылает сантехника для наблюдения! Жильцы скинулись и сами купили насос, шланги, привезли свой генератор, спускались в воду, в подвал, чинили трубы. Опять-таки на свои деньги покупали заглушки и расходные материалы. Но своими силами мы не можем выкачать всю воду из подвала. Второй день мужчины нашего дома борются с наводнением в надежде подключить потом дом к электричеству, - говорит жительница дома Елена Рукавишникова.

Из-за отсутствия электричества у людей попортились продукты, телефоны разрядились, а вечерами они сидят при свете свеч.

Жители дома уверяют, что они за неделю до случившегося звонили в управляющую компанию «Престиж» и предупреждали и возможном потопе. Уже тогда в подвал сочилась вода.