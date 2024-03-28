Об этом сообщил аким района Изгилик Тынымгереев. 27 марта река Кобда вышла из берегов, стало подтапливать дома.

По данным МЧС, в райцентре эвакуировали 14 человек, из них 5 детей. Всего по области подтопленными оказались 58 жилых домов, 10 дачных, 225 дворов в Темирском, Шалкарством, Мугалжарском, Уилском, Кобдинском районах и в Актобе. Эвакуированы 761 человек.

Борьба с талой водой в регионе продолжается с 21 марта. 27 марта из-за потока талой воды закрыли аэропорт Актобе, возобновил он свою работу только в 21 час. Для этого пришлось разрушить автодорогу, пустить поток в реку Сазды. В 5:30 утра 28 марта на реке образовался затор льда, поднялся уровень воды. Лед пришлось убирать погрузчиками. Микрорайон, где протекает река, был полон воды. Вода вошла даже в пассажирские автобусы.

С начала паводка в Актобе подтопило 73 дома, 155 человек эвакуированы. В городе открыто 18 эвакопунктов, которые могут принять свыше 4 тысяч человек. По данным горакимата, в областном центре работают более 130 ассенизационных машин, около 40 мотопомп, более 200 бульдозеров, самосвалов, кранов и экскаваторов.