Речь идёт о порядка ста миллиардах тенге. Строительство 10 школ может сорваться в ЗКО Фото из архива "МГ" Премьер-министр Алихан Смаилов в ходе совещания в Туркестанской области напомнил, что по поручению президента изъятые у коррупционеров средства будут направляться на строительство школ и пристроек к ним.
- На сегодня по республике речь идёт о порядка 100 млрд тенге. Выделение средств начнется уже в ноябре, - отметил премьер.
Напомним, президент поручил акимам до конца года решить все вопросы по земле и инфраструктуре для строительства новых школ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.