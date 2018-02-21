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Происшествия Социум

Конный взвод задержал автомобильного вора на месте преступления в Уральске

Полицейские под мостом в районе "Нефтебаза" заметили мужчину, который, разбив стекло автомобиля, пытался украсть вещи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным пресс-службы ДВД ЗКО, мужчина пытался украсть инструменты, флешкарту, антирадар из автомашины марки "ВАЗ-2114". - Злоумышленник по горячим следам был задержан на месте совершения преступления, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Департамент внутренних дел ЗКО обращается к владельцам автомашин, чтобы те соблюдали меры предосторожности - не оставляли вещи в салоне авто, на ночь автомашину оставляли только на охраняемых авт
gorod
Конный взвод задержал автомобильного вора на месте преступления в Уральске
Полицейские под мостом в районе "Нефтебаза" заметили мужчину, который, разбив стекло автомобиля, пытался украсть вещи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По данным пресс-службы ДВД ЗКО, мужчина пытался украсть инструменты, флешкарту, антирадар из автомашины марки "ВАЗ-2114". - Злоумышленник по горячим следам был задержан на месте совершения преступления, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Департамент внутренних дел ЗКО обращается к владельцам автомашин, чтобы те соблюдали меры предосторожности - не оставляли вещи в салоне авто, на ночь автомашину оставляли только на охраняемых автостоянках, а у супермаркетов – в зоне действия видеокамер наблюдения. При выходе из автомашины, даже на короткое время, забирайте с собой все драгоценности, убедитесь, что все двери и окна закрыты.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
автомобиль вор конный взвод

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