Конный взвод задержал автомобильного вора на месте преступления в Уральске

Полицейские под мостом в районе "Нефтебаза" заметили мужчину, который, разбив стекло автомобиля, пытался украсть вещи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным пресс-службы ДВД ЗКО, мужчина пытался украсть инструменты, флешкарту, антирадар из автомашины марки "ВАЗ-2114". - Злоумышленник по горячим следам был задержан на месте совершения преступления, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Департамент внутренних дел ЗКО обращается к владельцам автомашин, чтобы те соблюдали меры предосторожности - не оставляли вещи в салоне авто, на ночь автомашину оставляли только на охраняемых авт