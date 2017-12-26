Иллюстративное фото с сайта daz.asia.ru 54-летний Петер КРИГЕР до настоящего времени занимал пост Почетного консула Германии в РК по Западному Казахстану. По информации знакомой покойного Айнагуль ТЕМИРТАШЕВОЙ, Петер КРИГЕР в последнее время жил и работал в Атырау. - Это тяжелая утрата для всех, кто знал его как добрейшего, щедрого и очень чуткого человека! Мы не знаем телефоны его родных и близких! Просим всех, кто знает его братьев, сообщить им эту печальную весть, - обращается девушка к жителям Атырау. По информации Департамента внутренних дел Атырауской области, тело покойного было обнаружено сегодня, 26 декабря, в квартире, которую он арендовал. - В настоящее время назначен ряд экспертиз, по результатам которых станет известна причина смерти консула Германии. На теле признаков насильственной смерти не обнаружено, - сообщили в ДВД. По предварительной информации, покойный страдал одним из хронических недугов.