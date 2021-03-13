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Социум

Контрабанду почти 2,5 тысяч пачек сигарет пресекли в ЗКО

На пункте пропуска «Сырым» пресекли попытку вывоза сигарет без документов, сообщает inform. kz. Фото с сайта batys.ortcom.kz В грузовом отсеке автомобиля «Мерседес-бенц» были обнаружены блоки сигарет марки CHAPMAN. Сигареты, с сокрытием от экспортного контроля, пытались вывезти на территорию России с сопутствующими товарами народного потребления. Согласно товарно-сопроводительным накладным на груз перевозилось кухонное оборудование весом 2000 тонн на сумму 7 млн тенге. Сигареты изъяты, ведется выяснение всех обстоятельств дела. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйс
gorod
Контрабанду почти 2,5 тысяч пачек сигарет пресекли в ЗКО
На пункте пропуска «Сырым» пресекли попытку вывоза сигарет без документов, сообщает inform. kz.
Контрабанду почти 2,5 тысяч пачек сигарет пресекли в ЗКО
Контрабанду почти 2,5 тысяч пачек сигарет пресекли в ЗКО
Фото с сайта batys.ortcom.kz В грузовом отсеке автомобиля «Мерседес-бенц» были обнаружены блоки сигарет марки CHAPMAN. Сигареты, с сокрытием от экспортного контроля, пытались вывезти на территорию России с сопутствующими товарами народного потребления. Согласно товарно-сопроводительным накладным на груз перевозилось кухонное оборудование весом 2000 тонн на сумму 7 млн тенге. Сигареты изъяты, ведется выяснение всех обстоятельств дела. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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