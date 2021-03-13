Контрабанду почти 2,5 тысяч пачек сигарет пресекли в ЗКО

На пункте пропуска «Сырым» пресекли попытку вывоза сигарет без документов, сообщает inform. kz. Фото с сайта batys.ortcom.kz В грузовом отсеке автомобиля «Мерседес-бенц» были обнаружены блоки сигарет марки CHAPMAN. Сигареты, с сокрытием от экспортного контроля, пытались вывезти на территорию России с сопутствующими товарами народного потребления. Согласно товарно-сопроводительным накладным на груз перевозилось кухонное оборудование весом 2000 тонн на сумму 7 млн тенге. Сигареты изъяты, ведется выяснение всех обстоятельств дела. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйс