Контроль за раздачей госнаград усилят в Казахстане

В Казахстане планируется усилить контроль за системой государственных и ведомственных наград. Это было обсуждено на заседании республиканской комиссии по вопросам госсимволов, ведомственных наград и геральдики, которое возглавил государственный советник Ерлан Карин.

В Казахстане планируется усилить контроль за системой государственных и ведомственных наград. Это было обсуждено на заседании республиканской комиссии по вопросам госсимволов, ведомственных наград и геральдики, которое возглавил государственный советник Ерлан Карин.

Основными темами встречи стали вопросы оптимизации законодательства, регулирующего систему наград, а также эффективного использования государственных символов. Одним из важных решений стало отклонение предложений нескольких государственных органов о введении трех новых видов ведомственных наград. Как отметил Ерлан Карин, в сфере ведомственных наград необходимы значительные изменения.

- Не следует увеличивать количество видов наград. Нужно провести оптимизацию системы на основе глубокого анализа, а также установить квоты для награждения каждого госоргана, - подчеркнул он.

Карин также отметил важность повышения личной ответственности руководителей центральных государственных органов за присуждение ведомственных наград.

Кроме того, в настоящее время активно прорабатываются законодательные поправки, которые должны обеспечить более строгий государственный контроль за раздачей как государственных, так и ведомственных наград. Эти изменения уже находятся на рассмотрении в парламенте Казахстана. По итогам заседания были даны конкретные поручения для дальнейшей работы по совершенствованию системы государственных символов, наград и геральдики в стране.

По информации Egov.kz, всего в Казахстане существует около 20 видов наград, медалей и почетных званий. В 2024 году госнаграды были присуждены свыше 450 рабочим, 137 педагогам, более 80 ученым и 100 спасателям и волонтерам.