Иллюстративное фото из архива "МГ" 1 ноября в управлении здравоохранения ЗКО прошел брифинг, на котором рассказали о противотуберкулезной помощи населению. - Важно выявить болезнь на ранней стадии, поэтому больному необходимо при первых симптомах обратится в поликлинику и пройти диагностику. После обследования специалисты устанавливают степень заболевания, и больной направляется на амбулаторное или стационарное лечение. - рассказалСогласно статистике, которую привел Жумагали ИСМАИЛОВ, за последние 10 месяцев в ЗКО больных туберкулезом уменьшилось на 7%, среди детей до 17 лет - на 34 %, смертность от заболевания снизилась более чем на 14%. Сейчас, благодаря новым современным препаратам, которые используются при лечении больных туберкулезом, эффективность лечения по области составляет 89,2 и 75,5 процентов. Из бюджета на республику выделено за последний год 35 млрд тенге на финансирование лечения больных туберкулезом, из них 17% отводится на амбулаторное лечение. Было закуплено новое оборудование и «G-Xpert» тесты для выявления болезни. Новое бактериологическое оборудование, которое есть в поликлиниках ЗКО, позволяет быстро сделать диагностику туберкулеза у больного. Что касается «G-Xpert» тестов, то они используются в 10 регионах Казахстана. Тест позволяет в течение двух часов выявить болезнь. Кроме этого, Жумагали ИСМАИЛОВ рассказал о том, что Минздрав РК планирует введение новой технологии. Так, для контроля лечения стационарных больных специалисты будут использовать смартфоны. В бюджет заложены средства по приобретению недорогих смартфонов для отслеживания приема тех или иных лекарств пациентом, что позволит контролировать лечение больного. По словам заместителя руководителя областного управления здравоохранения Маншук АЙМУРЗИЕВОЙ, со следующего года планируется перевести амбулаторных больных с закрытой формой туберкулеза из диспансера в поликлиники города, где они будут наблюдаться у участкового врача и фтизиатра. А в туберкулезном диспансере останутся пациенты с открытой формой туберкулеза. Маншук АЙМУРЗИЕВА отметила, что больные с закрытой формой туберкулеза не опасны для здоровых людей, и ни в коем случае нельзя ущемлять их права. При правильном и своевременном лечении у пациента есть возможность полностью вылечится от этой болезни.