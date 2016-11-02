В 5-ти километрах от населенного пункта Каражанбас Мангистауской области 27 октября, примерно в 21:00 пограничники Регионального управления «Батыс» задержали троих граждан Казахстана на маломерном судне типа «Байда». При осмотре лодки пограничники под покрывалом обнаружили две большие бочки с осетриной. Как позднее выяснилось, что все трое нарушителей являются сотрудниками областной рыбной инспекции. Задержанные вину не признают, а уверяют, что всю рыбу изъяли у браконьеров и собирались оформить все как положено. - Задержанные, которые оказались государственными инспекторами и сторожем ведомства, заверяли, что они изъяли 36 тушек рыбы ценных пород у браконьеров. Якобы они кого-то задержали, но никому об этом не доложили. На момент проверки акт об изъятии стали спешно оформлять прямо судне. Рыбу изъяли, а по данному факту возбудили уголовное дело по статье 335 Уголовного кодекса РК за незаконную добычу рыбных ресурсов. Дело передано в прокуратуру Мангистауской области, - сообщили в региональном управлении «Батыс». Следствию предстоит еще выяснить, были ли сотрудники рыбной инспекции в сговоре с браконьерами или самостоятельно организовали промысел по незаконному вылову осетровых видов рыб. Напомним, что в 2013 году в Мангистау была разоблачена преступная группа из числа сотрудников рыбной инспекции, промышлявшая браконьерством. Преступники были задержаны с поличным — у них нашли 137 кг осетровых. Причинен ущерб государству на сумму 1 млн. тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что преступная группа, в которую помимо рыбных инспекторов, входил гражданин Азербайджана, организовала промысел на побережье Каспийского моря рядом с местностью Култай, расположенной на 235 километре от автотрассы Актау-Каламкас. Выловленную осетрину браконьеры вывозили в ночное время на служебной автомашине марки "УАЗ", принадлежащей Бузачинскому отделу морской рыбной инспекции, и хранили в одном из домов СОТ Арай.