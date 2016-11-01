Атырауский водитель написал предупреждение о том, что якобы на одном из патрулируемых пунктов был остановлен сотрудником ДПС, который поспешил обвинить его в нарушении правил дорожного движения. - Будьте бдительны! Сейчас около кольца напротив гостиницы "Акжайык" меня остановил сотрудник жолпола. Сказал, что я, выезжая с Гурьевской, не включил поворотник. Когда я, будучи уверенный, что включал поворотник, попросил его представить доказательства, то он посоветовал мне ехать в горотдел, якобы там мне покажут мое нарушение. Когда я сказал, что у меня нет времени, и что он должен предоставить мне мое правонарушение на месте, он немножко помялся, отдал права и сказал больше не нарушать. Передо мной была остановлена еще одна машина, что создает впечатление потоковости - авось кто-то сразу деньги даст, - с сарказмом рассуждает автолюбитель. О том, как действовать водителю в подобных ситуациях очень внятно и четко в комментарии к посту разъяснил пользователь Кайрат АБИЛХАСОВ, видимо, имеющий большой опыт общения с сотрудниками ДПС. - В любом случае, если вас остановит ЖПП и будет ссылаться на нарушение, зафиксированное камерой видеонаблюдения, потребуйте протокол отстранения от маршрута и протокол доставления. Доставлять они будут на своем транспорте, вы вашу машину оставляете. Подпись понятых обязательна. Если вас снимут на мобильную камеру или радар, требуйте протокол административного правонарушения. В протоколе обязательно укажите паспортные данные радара (серийный номер и т.д). Все контрольно-измерительные приборы ежегодно должны проходить проверку в центре стандартизации, сертификации и метрологии. Имеете право требовать сертификат, кто именно его сертифицировал и требуйте диплом и лицензию того, кто сертифицирует радар. В протоколе укажите, чтобы направили в суд, а не чтобы сами сотрудники заполняли постановление. Скорее всего эти девайсы не проходят сертификацию и метрологию. Есть шанс, что вы выиграете дело в суде, - дает советы Кайрат АБИЛХАСОВ. Тем временем, пресс-служба ДВД области рапортует, что за 29-30 октября сотрудниками дорожно-патрульной службы было выявлено более трехсот различных нарушений правил дорожного движения. В частности, 15 водителей превысили скорость, а 23 водителя ездили по городу с непристегнутыми ремнями безопасности. Также за два дня рейда 31 водитель был задержан за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.