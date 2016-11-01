Так, к примеру, у входа в клинику не оказалось даже сотрудника охраны, в регистратуре не было медсестры, на новых койках в больнице не оказалось даже матрацев, не говоря уже о пациентах. - Мы только готовимся к переезду, больных в настоящих момент в клинике нет, официальное открытие больницы произойдет ближе к празднованию Дня Независимости, - рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД". Слова Мурата КУЛБАСОВА подтвердили и сотрудники больницы, которые в настоящее время занимаются уборкой и подготовкой медицинских кабинетов к приему первых пациентов.