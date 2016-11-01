С начала нынешнего года зарегистрировано более 70 коррупционных преступлений. При этом наибольшее число преступлений совершается сотрудниками органов внутренних дел и служащими акиматов, а также их структурных подразделений. По словам начальника второго управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры ЗКО Азамата САТБАЕВА, приговором городского суда начальник службы пробации города Уральск ДУИС Нагметов за получение взятки в размере 25 тысяч тенге признан виновными и осужден к штрафу более одного миллиона тенге. - Всего в этом году за коррупцию были осуждены 32 госслужащих. За девять месяцев текущего года 21 осужденному за совершение коррупционного преступления назначен штраф как мера наказания на общую сумму более 70 млн тенге, из которых больше половины оплатили его добровольно, - пояснил начальник управления по надзору за законностью судебных актов и представительства интересов государства в суде Нурылбека ДЖУБАНОВА.