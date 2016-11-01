У супругов остались двое малолетних детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  ubiistvo (3) Сегодня, 1 ноября, похоронили 29-летнюю Ирину Зайцеву и ее 32-летнего мужа Алексея. Возле дома супругов собралось около 50 человек. Родственники, соседи и просто неравнодушные уральцы пришли проводить их в последний путь. По словам соседки, в тот злополучный вечер компания отмечала покупку новой бытовой техники. В отделе образования заявили, что условия для проживания детей у бабушки есть. Сейчас создана комиссия, которая решит, оставят детей бабушке или оформят в детский дом. Стоит отметить, что задержанный подозреваемый в убийстве ранее был трижды судим за грабеж, разбой и кражу. Напомним, убийство произошло ночью, 29 октября. Подозреваемый сначала зарезал супруга, а затем и жену на глазах их 11-летнего сына. ubiistvo (1) ubiistvo (2) ubiistvo (4) Виктор МАКАРСКИЙ