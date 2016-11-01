Видео негодующие актюбинцы разместили в группе zello.aktobe. Дело в том, что при прокладке канализационных труб вырытую землю накидали прямо к дверям, тем самым затрудняя вход и выход людей. - Не можем выйти из своих домов, грязи по колено! Сейчас вся эта земля с глиной перемешалась, ходить совсем невозможно, - сетуют местные жильцы. Как заявили в АО «Акбулак» подрядчикам будут даны указания устранить нарушения. - По этой улице меняем 501 метр трубы, старые здесь пролежали больше сорока лет. Завтра яму закопают, за собой всё почистят, - прокомментировал начальник отдела «Акбулака» Болат Куанышев. eOYvS3kYP_8