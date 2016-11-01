Уже с нового года большая часть земель военного полигона Тайсойган Атырауской области будет выведена из российской аренды и возвращена Казахстану, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG-20161101-WA0012 Сегодня депутат Сената Парламента РК Сарсенбай ЕНСЕГЕНОВ прибыл с рабочем визитом на полигон Тайсойган, расположенный в Кызылкогинском районе Атырауской области. Цель поездки сенатора - осмотр состояния территории, которая уже в скором времени будет возвращена Казахстану. Как рассказал Сарсенбай ЕНСЕГЕНОВ, уже в декабре текущего года Правительство завершит разработку соответствующего документа, согласно которому с января следующего года жители Атырауской области смогут полноправно вступить во владение землями полигона. В настоящее время на арендуемой Россией территории проживает порядка полутора тысяч жителей Атырауской области. В соответствии с соглашениями, земли, отданные под полигон, нельзя передавать в пользование ни юридическим, ни физическим лицам, то есть граждане Казахстана, проживающие в той местности, лишены права на легализацию своих земель и домов. Например, около полутора тысяч жителей села Тайсойган не могут получить документы, подтверждающие право собственности на дома, где всего в селе насчитывается около 150 домов. Такая же ситуация наблюдается в селе Сарымайшагыл в Индерском районе. Поскольку право собственности на землю не предоставляется, там невозможно создать крестьянские хозяйства. По словам сенатора, в первую очередь возвращение земель даст новый толчок развитию предпринимательства на селе, ведь в местных населенных пунктах насчитывается более 40 крестьянских хозяйств. - Теперь сельчане смогут брать кредиты на развитие своего бизнеса, на лизинг, а также смогут получить возвращенные земли в аренду и оформить их в собственность для развития сельского хозяйства, - рассказал Сарсенбай ЕНСЕГЕНОВ. Напомним, что испытательный полигон Тайсойган, официальное название которого – «929-я летная площадка» образован в 1949 году. По некоторым данным, в период с 1966 по 1977 годы на полигоне произвели 24 ядерных взрыва. Испытательная площадка занимает почти восемьсот тысяч квадратных километров, это треть территории Кызылкогинского района (около 749 тысяч гектаров). Так как село Тайсойган Кызылкогинского района находится на территории полигона, в народе этот полигон называют Тайсойганским. За аренду полигона Правительство Казахстана получала 4 миллиона долларов в год. Ранее сообщалось, что Россия прекратила аренду полигона Эмба в Актюбинской области. IMG-20161101-WA0011 IMG-20161101-WA0013 Ерлан ОМАРОВ