С утра полицейские побывали в семье Натальи Иовой. 29-летняя женщина воспитывает двоих несовершеннолетних детей от разных гражданских супругов. Старшему сыну Антону уже 8 лет, но в школу он пошел только в этом году. Младшему сыну Александру 3 года. Мать, по словам инспекторов, редко бывает трезвой. - Мать воспитанием детей не занимается, злоупотребляет спиртными напитками. Не созданы условия для проживания детей. Женщинав доме собирает посторонних лиц, вместе с ними распивает, бомжей собирает. Это приносит угрозу детям, - рассказала участковый инспектор по делам несовершеннолетних УВД г. Актобе Салтанат Кушкалиева. Накануне полицейские вновь застали Наталью в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим сегодня ее сыновей временно определили в центр адаптации несовершеннолетних. Здесь мальчики пробудут 3 месяца – это испытательный срок для матери-алкоголички. Если за это время женщина не изменит образ жизни, ей грозит лишение родительских прав. А сыновья в этом случае могут оказаться в детском доме. Правда, сама Наталья уверяет, что она - образцовая мама и отказывается отдавать детей в казенное учреждение. - Не надо их забирать. За детьми я смотрю. Свекровь приходит, пьет. А я не пью. Редко, - говорит Наталья Иова. Тем не менее, детей уже определили в ЦАН, где они пробудут до февраля. Матери позволено навещать сыновей.