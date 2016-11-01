Всего список для гостей выставки состоит из 73 туристических маршрутов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" На сайте Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан появилось сообщение об утвержденном списке маршрутов, куда поедут гости международной выставки ЭКСПО-2017. Среди них оказалась Западно-Казахстанская область, Мангистауская, Атырауская и Актюбинская области. В ЗКО гостям покажут озеро Шалкар и Бокеевское ханство. В Мангыстауской области их повезут на впадину Карагие, Каратауские горы (каньоны разноцветных глин), покажут подземную мечеть Бекет-ата и другие достопримечательности. Атырауская область запомнится туристам прогулкой по пешеходному мосту через реку Жайык (Урал), самого длинного в мире, занесенного в книгу Гинесса. После гости посетят два исторических места в Актюбинской области - поселок Кобда, который считается родиной батыров и "Край хрустальных озер" в Мартукском районе. Подробные маршруты можно посмотреть на сайте министерства по инвестициям и развитию РК.