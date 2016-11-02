Маме 15-летней девочки с инвалидностью удалось добиться постановления о взыскании через суд морального ущерба с департамента труда и соцхащиты, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

В Атырауском городском суде был рассмотрен иск гражданки М.Ж. Бугембаевой в адрес департамента труда и социальной защиты области.

Согласно медицинской экспертизе, 15-летняя дочь истицы с рождения является инвалидом. На этом основании ребенку с ограниченными возможностями ежемесячно выплачивалось социальное пособие. Однако в 2013 году после очередной медицинской экспертизы инвалидность у ребенка была исключена, и выплата пенсии приостановилась. Впрочем, уже в феврале этого года подростка снова признали инвалидом детства.

В заявлении истец указала, что инвалидность была снята безосновательно, вследствие чего из-за прекращения социальных выплат от государства женщина на протяжении трех лет не могла вести полноценное лечение дочери из-за нехватки денежных средств.

Суд поддержал иск гражданки М.Ж. Бугембаевой в адрес департамента труда и социальной защиты Атырауской области и постановил взыскать с ответственных моральный ущерб в пользу истца. Действия социальных органов были признаны незаконными.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ерлан ОМАРОВ