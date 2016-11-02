Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника МПС ДВД ЗКО Манарбека ГАБДУЛЛИНА, за нарушения правил остановки или стоянки машин было привлечено более 200 водителей, штраф за эти нарушения варьируется от 10 до 15 МРП. - Также за несоблюдение разметочного режима или игнорировании дорожных знаков к административной ответственности было привлечено более двух тысяч автолюбителей, - заявил Манарбек ГАБДУЛЛИН.