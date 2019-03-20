Причина стремительного распространения в том, что многие родители отказываются прививать своих детей, а у взрослых, привитых давно, антитела ослабевают. Свою роль сыграла и миграция – приезжие тоже могут быть не вакцинированными.Вирус легко передается воздушно – капельным путем. Свыше 90% не привитых и не болевших – заболевают. Для того чтобы заразиться не обязательно стоять рядом, достаточно жить в одном подъезде. Корь сильно ослабляет иммунитет, поэтому осложнения бывают тяжелыми – пневмония, отит, энцефалит. После победы над корью, еще несколько месяцев организм так уязвим, что может легко заболеть другой инфекцией. Осложнения развиваются у детей до 5 лет и у взрослых после 30 летЧерез 10 -12 дней после заражения температура поднимается до 40 градусов. Держится до 5 дней. Мучает кашель, насморк, слезотечение, воспаление глаз. Характерный признак – мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. После 5 дней появляется сыпь на лице и шее, потом она спускается ниже. Человек становиться заразным за 2 дня до появления температуры – т.е. когда еще сам не знает, что заболел. Заразен в течение всего периода температуры и высыпаний. Только после 5 дней сыпи, заболевший уже не опасен.Соблюдайте личную гигиену, не трогайте лицо грязными руками. Но лучшая защита – вакцинация. Время года значение не имеет. Противопоказания к прививке: аллергия на компоненты прививки, беременность, тяжелый иммунодефицит, лихорадка – прививку можно делать через неделю после нормализации температуры.