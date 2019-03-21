Чтобы определить наличие заболевания, мы определяем симптоматику в целом. Каждый симптом по отдельности тоже может сигнализировать о нарушении в гормонах, а значит в сбое их обмена. И если вас беспокоит что - то из приведенного ниже обратитесь к эндокринологу и сдайте необходимые анализы.
  1. Постоянная усталость. Каждый из нас периодически чувствует усталость. Но хроническое состояние усталости не норма - это нарушение сбой в работе гормонов щитовидки.
  2. Резкие скачки веса. При высоком уровне инсулина, кортизола на животе скапливается жир. Не имеет значения что вы при этом едите: низкий уровень гормонов щитовидки приводит к набору веса из – за замедления обмена веществ.
  3. Угревая сыпь, прыщи. Поражения кожи, как в юности, могут свидетельствовать об гормональных изменениях. Низкий уровень андрогенов вызывает образование прыщей по всему телу.
  4. Сильное потоотделение, жар. Это очевидные признаки проблем с гормонами. Если конечно у вас не климакс, когда сильная потливость и резкие перепады, то в жар, то в холод являются нормой. В любом случае лучше обратиться к врачу.
  5. Часто болит голова. Причина постоянных мигреней и отсутствия настроения - низкий уровень эстрогена.
  6. Выпадение волос. Изменения уровня тестостерона и инсулина влияют на потерю волос. У мужчин большое количество тестостерона приводит к увеличению волос на теле, у женщин – к их выпадению.
  7. Приступы голода или потеря аппетита. Когда мы чувствуем, что наелись - это гормон лептин уменьшает аппетит. А если его нет в нужном количестве, то мы перестаем чувствовать насыщение и постоянно что - то жуем. Другом гормон – грелин, отвечает за чувство голода и изменения в его уровне приводит к потере аппетита и похудению.
  8. Частая бессонница. Проблемы со сном вызваны нехваткой гормона – прогестерона, который отвечает за расслабление.
  9. Проблемы с пищеварением. При волнении начинает болеть живот – признак повышения гормонов. Высокий уровень эстрогена нарушает микрофлору кишечника и вызывает нарушения в его работе.
  10. Изменения груди. При сильном изменении уровня эстрогена кожа теряет упругость и эластичность, как результат грудь меняется в размерах и обвисает.
  11. Плохая память. Если вы постоянно забываете о планах и рассеяны, возможно понизились кортизол – он влияет на кратковременную память, и эстроген – он отвечает за сосредоточенность и работу мозга.