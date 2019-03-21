4 горсти год шиповника и 1 горсть ягод боярышника измельчить и залить 3 литрами воды. Добавить пару сушеных листьев малины, по листику чабреца, душицы, зверобоя, мяты, щепотку имбиря, 2 ст.л. сахара. Варить 40 минут под закрытой крышкой, после пусть постоит минут час. Пить – как чай.В суп или салат добавлять на кончике ножа куркуму и имбирь. Курагу, изюм, чернослив, грецкие орехи измельчить до однородности. Хранить в холодильнике. 1 ст.л. смеси восполняет суточную норму витаминов.