Токаев поручил администрации президента обеспечить контроль над реализацией государственных программ, сообщает informburo.kz

Фото с сайта akorda.kz Совещание с руководством администрации президента провёл глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды. В совещании приняли участие руководитель администрации, его заместители, а также помощники президента Казахстана. На встрече рассмотрены вопросы реализации внутренней и внешней политики, социально-экономического развития, обеспечения безопасности и деятельности правоохранительных органов. Президент обратил внимание на необходимость качественного исполнения программ в данных сферах. - Токаев также указал на важность оперативного и эффективного решения возникающих проблем по всем направлениям. Вместе с тем президент Казахстана подчеркнул важность обеспечения координация работы по указанным направлениям, и контроль исполнения всех поручений возложены на администрацию президента, – говорится в сообщении.