По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность, днем 5 градусов тепла, ночью -8. В Атырау также переменная облачность, днем 12 градусов выше нуля, ночью +2. В Актобе ожидается переменная облачность, +7 градусов днем и -8 градусов ночью. В Актау переменная облачность, днем 9 градусов тепла, ночью +5.