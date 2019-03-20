Фото с сайта kursiv.kz Министр, выступая на различных мероприятиях, часто озвучивает свои доклады на государственном языке. После заседания правительства журналисты поинтересовались у министра, когда и где он выучил казахский язык. - Я не хотел бы акцентировать на своей скромной персоне внимание… Я считаю, что любой гражданин Казахстана должен уважительно относиться к государственному языку. К сожалению, в школе, в которой мы учились, государственный язык не преподавался вообще. В детстве мой покойный отец, так как его друг жил в ауле Жанааул, меня туда отправлял. Аул находился в девяти километрах от Павлодара. Когда мне было шесть лет, я там жил шесть месяцев. Потом еще в течение трех лет по месяцу я ездил в аул. Как сейчас дети в Англию ездят, учат английский язык, в то время у меня было такое хобби (ездить в аул), - рассказал журналистам Роман Скляр. - Мне нравится утверждение, что душа народа именно там, в ауле. А мы, городские, говорим, что мы здесь главные. Но душа - она там, в ауле, - добавил министр. Скляр отметил, что именно благодаря поездкам в аул на длительное время он смог получить базовые знания по казахскому языку. - К сожалению, потом я его мало практиковал. Но сейчас мне есть к чему стремиться. С преподавателем я, к сожалению, не занимался. Достаточно тех знаний, которые у меня есть. (...) У меня один ребенок, он тоже достаточно хорошо владеет государственным языком, - сказал министр, отвечая на вопрос. В феврале этого года Роман Скляр возглавил Министерство индустрии и инфраструктурного развития. До назначения он был первым вице-министром по инвестициям и развитию (первым вице-министром индустрии и инфраструктурного развития после преобразования министерства). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.