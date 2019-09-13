Фото со страницы группы Книга жалоб и предложений Атырау в Facebook В кадре видно, как идёт работа по отгрузке учебников и как одна работница школы, вероятно, устала и присела на коробки. Что тут началось у пользователей соцсетей. Приводим некоторые комментарии: - Как говорил один киногерой: какая кухня - такая и музыка, - пишет Тимур Назаров. - В нашем случае: какие учителя - такое и отношение к учебникам. В войну учителя жизнь отдавали за учебники... - Сейчас вообще мало людей, которые видят в своей работе нечто большее, чем зарабатывание денег. Человек, который ведёт урок и не отвечает за знания детей, без репетиторов сейчас никуда. Позор учителям. (Извиняюсь перед настоящими учителями, которые, тоже есть), - считает Марина Воронкова. - Судя по фото, дождь уже как бы закончился,светит солнышко, - замечает Ирина Керченко. - А люди стоят, сложив ручки. Ведь нормальной реакцией было бы, как только пошел дождь, все начали хватать книги и прятать их от дождя в здании школы.Вот эти действия были бы оперативны. А на фото - привал на учебных книгах после дождя. Комментариев негативных было очень много, пришлось в обсуждение вмешаться и замакима города Улыкбеку Тналиеву: - После учета каждая школа получает свою партию учебников, они вынесли учебники на улицу, для погрузки в автобусы, работа началась утром, не предполагая что начнётся дождь. Но, книги потом оперативно занесли в здание, - прокомментировал замакима. Улыкбек Тналиев также добавил, что кто-то вместо того, чтобы прийти на помощь, фотографирует всё. - Наши люди уже начали каждый второй повод снимать на камеры и выставлять во все соцсети, как будто соревнуются - кто быстрее выложит хайп. Так тоже нельзя, уважаемые земляки, - прокомментировал фото Тналиев и немало людей его поддержали. Тем временем, вчера было 11 сентября, то есть прошло полторы недели нового учебного года, и школьные книги только начали раздавать. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.