Экологи также проверили деятельность компании "Жайык мунай", однако вреда окружающей среде проверка не выявила, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". КПО б.в. оштрафовали на 34 млн тенге за ущерб нанесенной окружающей среде Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации руководителя департамента экологии по ЗКО Ербола Куанова, в 2020 году на компанию КПО б.в. был наложен административный штраф в размере более 33 миллионов тенге за хранение отходов в виде сожженного грунта, в результате сжигания углеводородного сырья на амбарах, в нерекультивированных амбарах и в неустановленных местах. – Тем самым компанией КПО б.в. не предусмотрены меры безопасного обращения с ними и не выполнялись мероприятия по их утилизации, обезвреживанию и безопасному удалению. Кроме этого, на территории амбаров скважины были выявлены загрязнения грунта нефтепродуктами, хлоридами, магнием, кальцием, сульфатами и гидрокарбонатами. В декабре 2020 года партнёры Карачаганакского проекта подписали соглашение о санкционировании проекта, предусматривающее строительство пятого компрессора обратной закачки газа и других сопутствующих объектов, которое позволит выручить дополнительную прибыль для Республики Казахстан и партнеров Карачаганакского проекта. В рамках проекта будут созданы новые рабочие места для граждан республики. Другим приоритетом КПО на период реализации проекта станет максимальное увеличение казахстанского содержания с целью повышения конкурентоспособности казахстанских подрядчиков. В отношении компании "Жайык мунай" мы провели проверку, однако ущерб окружающей среде не установлен, - отметил Ербол Куанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  