Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации руководителя департамента экологии по ЗКО Ербола Куанова, в 2020 году на компанию КПО б.в. был наложен административный штраф в размере более 33 миллионов тенге за хранение отходов в виде сожженного грунта, в результате сжигания углеводородного сырья на амбарах, в нерекультивированных амбарах и в неустановленных местах. – Тем самым компанией КПО б.в. не предусмотрены меры безопасного обращения с ними и не выполнялись мероприятия по их утилизации, обезвреживанию и безопасному удалению. Кроме этого, на территории амбаров скважины были выявлены загрязнения грунта нефтепродуктами, хлоридами, магнием, кальцием, сульфатами и гидрокарбонатами. В декабре 2020 года партнёры Карачаганакского проекта подписали соглашение о санкционировании проекта, предусматривающее строительство пятого компрессора обратной закачки газа и других сопутствующих объектов, которое позволит выручить дополнительную прибыль для Республики Казахстан и партнеров Карачаганакского проекта. В рамках проекта будут созданы новые рабочие места для граждан республики. Другим приоритетом КПО на период реализации проекта станет максимальное увеличение казахстанского содержания с целью повышения конкурентоспособности казахстанских подрядчиков. В отношении компании "Жайык мунай" мы провели проверку, однако ущерб окружающей среде не установлен, - отметил Ербол Куанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.