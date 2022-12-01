КПО совместно с Astana Hub провела хакатон

Как сообщили в пресс-службе компании, 29-30 ноября компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» совместно с Astana Hub провели хакатон “Digital Future of Energy” («Цифровое будущее энергетики») для начинающих ИТ - специалистов, компаний малого и среднего бизнеса и стартапов.

Было получено 160 заявок и, после тщательного процесса отбора 37 команд из разных регионов Казахстана было допущено к участию в завершающем этапе хакатона, который прошел 29-30 ноября в технопарке Astana Hub.

Технические задачи были представлены по трем направлениям: обеспечение безопасности, оптимизация бизнес-процессов, повышение эффективности. В течение двух дней у участников была возможность собрать команду, чтобы совместно выработать идеи для выбранных ими проектов, запросить дополнительную информацию у экспертов КПО, проработать свой продукт с профессиональными менторами и наставниками, и представить результаты в финале. Кроме этого, КПО была организована отдельная сессия на тему «как местной IT-компании или стартапу стать поставщиком услуг для КПО».

КПО было номинировано три члена жюри для данного мероприятия, в которое также вошли два представителя Astana Hub. Основные критерии, которыми руководствовалось жюри: актуальность решения для КПО, наличие прототипа, сложность, зрелость и пользовательский опыт. Лучшие команды будут приглашены в инкубационные программы, а также получат возможность применить свои программы в КПО.

Жюри выбрало три команды-победительницы: HomeLabs.ai, Meris and Zerek. Каждому из победителей был вручен приз от КПО.

- Для меня большая радость и честь быть здесь сегодня с вами и вручать награду на самом первом хакатоне по цифровизации в нефтегазовой сфере, организованном Astana Hub. КПО с гордостью инициировала этот процесс, и я уверен, что после успеха этого турнира другие представители энергетической отрасли и национального делового сообщества в целом последуют этому примеру и продолжат эту замечательную инициативу, – сказал генеральный директор КПО Джанкарло Рую.

КПО совместно с Astana Hub провела хакатон

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