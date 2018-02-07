КПО увеличит инвестиции социальной инфраструктуры ЗКО

Этот вопрос обсуждался на встрече акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА и руководства итальянской компании Eni, которая является оператором коспании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

По данным пресс-службы акима ЗКО, в ходе встречи с главным операционным директором Eni по разведке и добыче Антонио Велла и исполнительным вице-президентом Лукой Виньяти были обсуждены результаты производственной деятельности Карачаганакского проекта в 2017 году, а также итоги переселения жителей сел Березовка и Бестау.

По словам инвесторов, в 2017 году КПО достигла рекордного объёма добычи, что позволило получить дополнительную прибыль от реализации проекта для Республики Казахстан и компаний-партнеров.

- Стороны обсудили вопросы увеличения казахстанского содержания и предстоящие проекты расширения. В частности, было отмечено, что по итогам 2017 года доля местного содержания в общем объеме товаров, работ и услуг превысила 54% или порядка 400 миллионов долларов США в денежном выражении. В целом с момента подписания ОСРП в 1997г. местное содержание в закупках КПО составило 6,5 миллиарда долларов США, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО.

По просьбе акимата области, начиная с этого года акционеры Карачаганака намерены увеличить сумму ежегодных инвестиций в развитие социальной инфраструктуры Западно-Казахстанской области. По словам представителей Eni, всего за два прошедших десятилетия на эти цели было выделено более 340 миллионов долларов США.

Алтай КУЛЬГИНОВ заверил иностранных партнёров в том, что со стороны исполнительных органов ЗКО будет оказана необходимая поддержка в рамках дальнейшей реализации Карачаганакского проекта.

- Карачаганак играет большую роль в экономике региона: только в самом проекте задействовано 4 тысячи казахстанских сотрудников, и кроме того, в освоении месторождения участвуют многочисленные отечественные подрядчики-поставщики товаров и услуг, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ.