Крещенские купания: спасатели напомнили о мерах безопасности

19 января, православные всего мира празднуют Крещение Господне. В этот день люди приходят к проруби, чтобы набрать святой воды и окунуться в проруби. О правилах крещенских купаний, рассказали спасатели.

19 января, православные всего мира празднуют Крещение Господне. В этот день люди приходят к проруби, чтобы набрать святой воды и окунуться в проруби.

Спасатели напомнили о правилах при купании в проруби: