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Социум

Крещенские купания: спасатели напомнили о мерах безопасности

19 января, православные всего мира празднуют Крещение Господне. В этот день люди приходят к проруби, чтобы набрать святой воды и окунуться в проруби. О правилах крещенских купаний, рассказали спасатели.
Кристина Кобина
Крещенские купания: спасатели напомнили о мерах безопасности

19 января, православные всего мира празднуют Крещение Господне. В этот день люди приходят к проруби, чтобы набрать святой воды и окунуться в проруби. 

Спасатели напомнили о правилах при купании в проруби:

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  • Проводить обряд купания можно только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели, врачи скорой помощи;
  • Перед купанием сделать разминку, разогреть тело;
  • К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви;
  • Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга;
  • Не находитесь в проруби больше минуты, это может вызвать гипотермию;
  • Не употреблять алкоголь;
  • Купание детей допускается только с родителями;
  • После омовения разотрите себя махровым полотенцем, выпейте горячий чай, наденьте сухую одежду;
  • Не рекомендуется купаться людям с хроническими заболеваниями.

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