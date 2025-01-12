Крещенские купания: спасатели напомнили о мерах безопасности

19 января, православные всего мира празднуют Крещение Господне. В этот день люди приходят к проруби, чтобы набрать святой воды и окунуться в проруби.
Спасатели напомнили о правилах при купании в проруби:
- Проводить обряд купания можно только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели, врачи скорой помощи;
- Перед купанием сделать разминку, разогреть тело;
- К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви;
- Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга;
- Не находитесь в проруби больше минуты, это может вызвать гипотермию;
- Не употреблять алкоголь;
- Купание детей допускается только с родителями;
- После омовения разотрите себя махровым полотенцем, выпейте горячий чай, наденьте сухую одежду;
- Не рекомендуется купаться людям с хроническими заболеваниями.