По словам хозяйки квартиры на пятом этаже Алии, страшный грохот она услышала, когда укачивала 5-месячного малыша. - В 14.00 я укачивала ребенка, как вдруг раздался страшный грохот. Он был настолько сильным, что дети младшие испугались и прибежали ко мне. Я тоже сильно испугалась, сначала подумала, что что-то взорвалось, настолько грохот был сильным. Я сразу стала звонить в КСК, который обслуживает дом и вызвала ДЧС. После этого я собрала детей и уехала к родителям. После, к вечеру я вернулась. Мы боимся находиться в квартире. Нам никто не объяснил, что же произошло. Я ночь не спала, думала, как бы потолок не рухнул на нас, мы боимся за детей, - рассказывает Алия. - После этого на стенах у нас пошли трещины. Алия говорит, что ее муж залез на гараж и увидел, что произошло обрушение крыши. Сегодня, 29 января, она отправилась в КСК, чтобы выяснить, что произошло. - Я в КСК стала спрашивать, почему они бросали трубку вчера, когда я звонила, на это диспетчер ответила, что не может долго разговаривать. Председатель КСК говорит, что мы должны будем делать крышу по программе за свой счет. Он посчитал, что ежемесячный платеж составит 4 тысячи тенге. Но дело не в этом. Мне никто не объяснил, безопасно ли нам находиться в квартире. Кроме того, на крыше ведь снег, теперь он весь попадет на потолочное перекрытие, я боюсь, что он начнет таять и потечет в квартиру, - говорит Алия. Однако начальник отдела УЧС Марс Отаров заверил, что жильцам квартир неопасно находиться в помещении. - 29 января был выезд по адресу: пр. Евразия, 56. Информация поступила в 15.18. Выезжали сотрудники УЧС г. Уральска и службы пожаротушения. Дом 1969 года постройки, последний раз ремонт кровли производился в 1978 году. В результате скопления снега и ветхости конструкции произошло частичное обрушение крыши на площади 120 квадратных метров над 2 и 3 подъездами. Пострадавших нет. Жители могут спокойно находиться в своих квартирах, угрозы для них нет, - сообщил Марс Отаров. Председатель КСК "Центр" Федор Радостев в свою очередь утверждает, что снега на крыше не было. - Мы все осмотрели. Теперь будем проводить собрание с жильцами, чтобы по программе сделать крышу. Крышу жильцы будут ремонтировать за свой счет, - заяил Федор Радостев. В ЖКХ г. Уральска также подтвердили, что обрушение крыши опасности для жильцов дома не представляет. - Мы вчера выехали на место, там были сотрудники ДЧС, КСК. Все осмотрели. На самом деле, произошло частичное обрушение крыши. Для жителей дома это неопасно. Снег на крыши постараются вычистить, однако находиться именно на крыше опасно, так как из-за ее ветхости может произойти обрушение. Теперь председатель КСК проведет собрание с жителями дома, мы тоже будем присутствовать, объясним условия программы "Модернизация ЖКХ", - пояснил заместитель руководителя отдела ЖКХ г. Уральск Канат Умралиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.