Иллюстративное фото из архива "МГ" Женщина написала заявление в полицию об изнасиловании ее дочери 2005 года рождения. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мунайлинского района по части 4 статьи 120 УК РК "Изнасилование, совершенное в отношении заведомо малолетней". - Расследование поручено опытному сотруднику следственного управления департамента полиции. Назначены все необходимые экспертизы. Ход расследования взят на особый контроль прокурором области и начальником департамента полиции, - рассказали в полиции.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.